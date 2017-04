Pub

Sérgio Cortês participou num esquema de fraudes que teriam sido realizadas em concursos para o fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia

A polícia brasileira anunciou hoje ter detido o ex-secretário estadual de Saúde do Rio de Janeiro Sérgio Côrtes, acusado de envolvimento nos esquemas de corrupção da Operação Lava Jato.

Segundo os investigadores, Sérgio Cortês participou num esquema de fraudes que teriam sido realizadas em concursos para o fornecimento de próteses para o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into).

"As investigações, iniciadas há cerca de seis meses, indicam a participação no esquema de um ex-secretário de governo do Rio de Janeiro e ex-diretor administrativo do Into, e também de empresários do setor. Os servidores públicos envolvidos direcionavam licitações para beneficiar empresários investigados em troca do pagamento de propina (subornos) no valor de 10% dos contratos", lê-se numa nota emitida pela Polícia Federal.

Chamada de Operação Fratura Exposta, a ação da polícia brasileira mobilizou 100 agentes federais que cumprem três mandados de prisão preventiva, 20 mandados de busca e apreensão e três mandados de condução coercitiva (detenção para prestar depoimento), no Rio de Janeiro e nos municípios de Mangaratiba e Rio Bonito.

Esta operação policial faz parte das investigações da Lava Jato no Rio de Janeiro, que denunciaram um amplo esquema de corrupção supostamente comandado pelo ex-governador do estado Sérgio Cabral.

Acusado de diversos, Sérgio Cabral está preso desde o final do ano passado.

A operação Lava Jato incide sobre sobre crimes de corrupção na Petrobras e em outros órgãos públicos brasileiros.