Homem de 63 anos trabalhava para melhorar a relação entre a comunidade afro-caribenha e a polícia e foi confundido com fugitivo

Agentes atingiram com um taser um consultor da polícia britânica para as relações entre as autoridades policiais e a comunidade negra porque o confundiram com outra pessoa, um fugitivo da polícia. Judah Adunbi, de 63 anos, trabalhou com a polícia de Bristol para diminuir o número de incidentes racistas e estava à porta de casa quando foi abordado pelos dois agentes.

O momento, que aconteceu este sábado, foi filmado por Tom Cherry, um vizinho de Adunbi, que descreveu "o injustificado e desproporcional uso da força", segundo o Guardian.

O vídeo mostra os agentes a abordarem Adunbi e a dispararem a arma taser contra ele quando o homem tenta entrar em casa, após ter recusado identificar-se.

Adunbi, que foi um dos fundadores de um grupo de consultores independentes de Bristol para melhorar a relação entre a polícia e a comunidade, disse achava que ia morrer quando foi atingido.

"Pensei que era o fim, por causa da maneira como caí de costas e sobre a minha cabeça. Fiquei paralisado", contou Adunbi, segundo o jornal britânico. "Pensei que eles iam tirar-me a vida".

No vídeo, ouve-se o homem de 63 anos a dizer que não fez nada de errado e a pedir que os agentes o deixem em paz. Um dos agentes disse a Tom Cherry, que estava a filmar, que Adunbi tentou resistir.

"Primeiro, não se acusa ninguém de ser outra pessoa. Pergunta-se. A primeira coisa que eles deveriam ter feito era falar comigo de uma forma educada", disse Adunbi. "Pela maneira como me abordaram eles estavam a acusar-me. Isso está errado".

Adunbi contou que tinha ido passear o cão e estava a voltar para casa quando foi abordado pelos agentes. "Tenho um gosto amargo na boca por saber que um dos fundadores do grupo de conselheiros independentes que nasceu há alguns anos para melhorar a relação entre a comunidade afro-caribenha e a polícia foi tratado desta forma", disse Adunbi.

O superintendente chefe da polícia de Avon e Somerset, Jon Reilly, afirmou que o incidente também foi gravado pelas câmaras que os dois agentes são obrigados a carregar no uniforme e que a ação dos polícias vai ser investigada pelo Independent Police Complaints Commission, um órgão independente.