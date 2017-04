Pub

Isabel Celis tinha seis anos quando desapareceu de casa. Pais viram-na pela última vez quando a deitaram, numa sexta-feira à noite

A polícia norte-americana descobriu os restos mortais de uma criança que tinha desaparecido há quase cinco anos no Estado do Arizona, EUA. Isabel Celis tinha seis anos quando desapareceu de casa em Tucson, em abril de 2012.

A criança foi vista pela última vez pelos familiares numa noite de sexta-feira: Isabel foi para a cama pelas onze e quando o pai foi acordá-la, às oito da manhã de sábado, não a encontrou no quarto nem em qualquer lugar da habitação. O caso atraiu grande atenção mediática e a polícia diz ter recebido mais de duas mil pistas para investigação, refere a CNN. A comunicação social britânica chegou a comparar o caso de Isabel com o de Madeleine McCann, a menina inglesa que desapareceu do apartamento onde os pais passavam férias, no Algarve, enquanto dormia. A família tinha saído para jantar.

Porém, as autoridades não revelaram o que as levou a fazer buscas numa zona rural do condado de Pima, que faz parte de Tucson, para procurarem Isabel. Quando o corpo foi encontrado, as análises de ADN permitiram identificar a criança. Apesar de garantir que a descoberta dos restos mortais naquele local não foi por acaso, a polícia não anunciou qualquer detenção ou revelou se há suspeitos do crime.

