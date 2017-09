Pub

Membros do gangue que levou a cabo o furto tentaram vender as obras abaixo do preço de mercado e foram descobertos

As autoridades alemãs recuperaram várias obras de arte do pintor neoexpressionista Georg Baselitz, no valor de 2,5 milhões de euros, depois de os criminosos que as furtaram terem tentado vender alguns dos quadros, anunciou a polícia esta sexta-feira.

Os procuradores conseguiram recuperar 15 de um total de 19 quadros e desenhos roubados entre junho de 2015 e março de 2016 por um gangue cujo líder, de 39 anos, era especialista em transporte de arte.

Os outros dois suspeitos, um motorista de camiões de 51 anos e o filho deste, de 26 anos, foram acusados de cumplicidade nos furtos.

A polícia recusou dar mais detalhes sobre a apreensão, a maior dos últimos anos na Alemanha, a pedido do proprietário das obras de arte, cuja identidade não foi revelada. Também não foram fornecidos pormenores adicionais sobre como conseguiram os criminosos apropriar-se dos quadros e desenhos naquele período de tempo.

Anne Leiding, porta-voz da procuradoria de Munique, que teve a cargo a operação para recuperar as obras de arte, explicou que nesta altura todas as peças estão guardadas em "lugar seguro", mas recusou dizer onde.

O roubo só foi detetado porque os cúmplices do líder do grupo, pai e filho, tentaram vender algumas das obras a preços abaixo do valor de mercado. Um mediador de seguros tomou nota e informou a polícia, levando a que o suspeito de 51 anos fosse localizado em Espanha.

Os três suspeitos detidos ainda terão de ser interrogados pela polícia. Os quatro quadros que permanecem desaparecidos deverão ter um valor estimado em 130 mil euros.

Nascido em 1938 e ainda ativo, Baselitz, pintor e escultor, formou-se na escola realista da Alemanha comunista, antes de ter descoberto a arte abstrata no lado ocidental de Berlim. Ganhou projeção internacional ao recuperar a arte neoexpressionista, que tinha sido rejeitada pelo regime nazi.