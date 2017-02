Pub

Alunos e professores fecharam-se no interior do estabelecimento

A polícia alemã foi esta manhã alertada para a um possível ataque armado a decorrer numa escola de Menden, avançou a Associated Press. Entretanto, surgiu a confirmação de que se tratou de um falso alarme.

Segundo a agência Reuters, governantes de Arnsberg, região administrativa a que pertence a cidade de Menden, garantiram no Twitter que se tratou de um falso alarme.

De acordo com um porta-voz da polícia local citado pela AP, as autoridades enviaram um elevado número de homens para o local.

Apesar de não ter existido nenhum indício de que, de facto, estivesse a ocorrer um ataque no local, os alunos e professores terão recebido instruções para se fecharem no interior do estabelecimento de ensino. Um helicóptero da polícia foi visto a sobrevoar a zona.

Os ataques armados em escolas alemãs têm acontecido com alguma frequência. Em março de 2009, um estudante de 17 anos matou 15 pessoas e depois suicidou-se numa escola de Winnenden.