Homem de 36 anos, suspeito de ter recrutado para o Estado Islâmico, foi detido em Frankfurt

As autoridades fizeram hoje rusgas a dezenas de locais no oeste da Alemanha e detiveram um homem tunisino, suspeito de ter recrutado pessoas para o grupo extremista Estado Islâmico e juntar apoiantes para realizar um ataque no país.

A procuradoria de Frankfurt disse que 54 apartamentos, espaços empresariais e mesquitas na região foram alvo de buscas esta madrugada. A investigação foi direcionada a 16 pessoas, com idades entre os 16 e os 46 anos.

O principal suspeito, de 36 anos, foi detido em Frankfurt. As autoridades acreditam que tenha funcionado como recrutador e traficante para o Estado Islâmico desde agosto de 2015.

Segundo as autoridades, planos para um possível ataque estavam ainda em fase inicial e ainda não tinha sido escolhido um alvo concreto.