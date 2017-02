Pub

A matemática pode ser um problema. E em caso de problema, nada como chamar as autoridades

Lena Draper, uma criança de dez anos residente em Marion, no estado do Ohio, Estados Unidos da América, estava com problemas relativamente aos trabalhos de casa de matemática. Com dificuldades em resolver a situação resolveu recorrer a ajuda, mas não foi aos pais, familiares, ou amigos.

A menina foi ao Facebook e contactou a polícia da sua área de residência, colocando-lhes um problema matemático.

O polícia BJ Gruber não recusou o apelo de Lena e tentou ajudá-la, dando-lhe uma resposta. "Esperava uma questão mais no ramo da história", confessou à BBC.

Contudo, era matemática. O agente Gruber deu a resposta que, apesar de estar errada, não deixa de levantar questões sobre um novo tipo de interação entre os civis e as autoridades, dadas as novas ferramentas online que estão ao dispor de todos.

"Senti-me bastante confiante com as minhas respostas e talvez isso tenha jogado contra mim na segunda equação", acrescentou o agente.

A polícia de Marion usou também as redes sociais para afirmar que estão a conseguir "chegar ao objetivo de aumentar a confiança, transparência e estar mais próximos da população".

Já o agente Gruber vê a situação como algo normal, "nada diferente de uma criança falar com um agente na rua".