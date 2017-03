| Aviation Security Service of New Zealand/REUTERS

O episódio provocou o caos no aeroporto, com voos a serem alterados. No fim, autoridades decidiram disparar

A polícia da Nova Zelândia abateu hoje um cão pisteiro que andou em fuga no interior do aeroporto de Auckland durante três horas. Os ativistas dos direitos dos animais estão indignados e perguntam porque não se recorreu a um tranquilizante.

O cão, chamado Grizz, com 10 meses, estava a treinar para detetar explosivos nos Serviços de Segurança na Aviação (Avsec) quando, de repente, conseguiu escapar aos treinadores. Durante horas, as autoridades tentaram segurá-lo, mas o animal percorreu grande parte do aeroporto e foi difícil mantê-lo longe da pista.

O porta-voz dos serviços de segurança garantiu que foi feito um grande esforço para encontrar o cão e que, quando isso finalmente aconteceu, o animal não obedecia a ordens, não deixava ninguém aproximar-se e continuava a correr nas pistas de aterragem.

"Nós tentámos tudo: comida, brinquedos, outros cães, mas nada funcionou", disse Mike Richards, citado pela BBC. "Nós esgotámos todas as opções disponíveis e não conseguimos apanhá-lo", garantiu. O porta-voz do organismo que zela pela segurança dos aeroportos da Nova Zelândia reconheceu ainda que não existia nenhuma arma tranquilizante no aeroporto e que, eventualmente, essa será uma questão a rever nos protocolos.

O incidente com o cão atrasou 16 voos domésticos e internacionais.