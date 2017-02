Pub

O primeiro-ministro japonês também considera que o Governo de Trump "está em processo de definir a sua política externa em relação à China"

Shinzo Abe fez vários elogios ao Presidente norte-americano, numa entrevista realizada após a visita aos Estados Unidos. "Embora possa surpreender, o Presidente Trump é uma pessoa que sabe escutar. Também é muito franco e aberto, embora esteja muito comprometido com as suas promessas de campanha", disse Abe numa entrevista à estação pública nipónica NHK, divulgada hoje.

O chefe do Executivo japonês falou durante a entrevista sobre os seus encontros durante o fim de semana com Trump, em que trataram de assuntos de segurança como a posição de Washington em relação às ilhas Senkaku/ Diaoyu, foco de conflito regional entre Tóquio e Pequim.

Abe disse que durante a sua visita aos Estados Unidos não foi abordada a questão do contributo económico do Japão para a manutenção das tropas norte-americanas no país, objeto de críticas durante a campanha eleitoral do agora Presidente dos Estados Unidos, que disse que não era suficiente.

"O secretário de Defesa, (James) Mattis, visitou o Japão e disse que o nosso modelo de partilha de custos é um exemplo a seguir por outros países. Creio que se resolveu o problema", disse Abe.

O chefe do Executivo japonês também referiu o mais recente lançamento de um míssil norte-coreano: "O Presidente (Barack Obama) foi muito cauteloso sobre o uso da força militar contra a Coreia do Norte, qualificando a sua postura de "paciência estratégica. Creio que a Administração Trump vai tentar rever essa postura e procurar uma solução diplomática, colocando todas as opções em cima da mesa", disse Abe.

O primeiro-ministro japonês também considera que o Governo de Trump "está em processo de definir a sua política externa em relação à China", e que "o Presidente Trump planeia manter um diálogo estreito com a Rússia".