Trudeau foi para uma reunião com o primeiro-ministro irlandês com vestuário original

Quatro de maio é dia de Star Wars por todo o planeta e nem o primeiro-ministro canadiano se negou à festa. Justin Trudeau calçou meias alusivas à saga criada por George Lucas.

Mais concretamente um par de meias que, de um lado, tem o robô R2-D2, e, do outro, o amigo C-3PO.

A escolha de Trudeau aconteceu num encontro com o primeiro-ministro da Irlanda, Enda Kenny.

No Instagram, Trudeau divulgou fotos das meias, para as delícias dos fãs de Star Wars e dos utilizadores do Twitter.

As meias podem ser compradas aqui, por 20 dólares.

