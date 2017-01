Os destroços do avião, que se despenhou no mar pouco antes de aterrar em Paraty

Avião com juiz relator da operação Lava Jato caiu no mar pouco antes de aterrar, mas o piloto não terá relatado qualquer problema técnico

Técnicos que tiveram acesso ao áudio do gravador de voz do avião em que viajava o juiz brasileiro Teori Zavascki, que caiu na última quinta-feira, disseram que o piloto não relatou qualquer problema com o aparelho.

O piloto terá dito na gravação que iria esperar que a chuva passasse para aterrar em Paraty e não relatou nenhum problema técnico na aeronave até a gravação ser interrompida.

Este acidente causou a morte do juiz, que era relator dos processos de corrupção na Petrobras no Supremo Tribunal Federal (STF) e de outras quatro pessoas.

O avião descolou da cidade de São Paulo, com destino à cidade de Paraty, no Rio de Janeiro, mas caiu no mar pouco antes de aterrar.

O caso está a ser investigado pelo Governo brasileiro num processo que está sob sigilo, mas parte do conteúdo do gravador de som do avião foi divulgado pela imprensa brasileira.

O juiz Teori Zavascki foi considerado uma figura central nas investigações de corrupção na Petrobras, já que tinha a responsabilidade de homologar as colaborações premiadas (ajuda em troca da diminuição da pena) fornecidas pelos envolvidos nos processos no STF.

Antes do acidente, estava a analisar as declarações de 77 executivos da construtora Odebrecht, que estão a ser recolhidos pela Justiça brasileira e supostamente envolvem dezenas de políticos do país nos casos de corrupção descobertos na petrolífera estatal.