Um petroleiro com bandeira de Singapura resgatou, na madrugada desta terça-feira, 103 migrantes e refugiados à deriva numa embarcação de madeira de 25 metros na ilha grega de Creta.

Segundo a imprensa local, um dos tripulantes tinha solicitado ajuda através da linha de emergências europeia 112.

Aviões da guarda fronteiriça europeia Frontex participaram na operação, bem como cinco veleiros e o petroleiro RHINO.

Segundo os 'media' gregos, os imigrantes foram transportados para o porto de Heraclio, em Creta.

Entre sexta-feira e segunda-feira a guarda costeira grega resgatou 186 migrantes e refugiados em seis operações de salvamento levadas a cabo em zonas marítimas de Lesbos e Quios, no mar Egeu.

A maioria dos resgates na Grécia acontecem no mar Egeu, que devido à sua proximidade à Turquia continua a ser a porta de entrada na Grécia.

No entanto, nos últimos meses registou-se um aumento do número de operações do mar de Creta e também no mar Jónico, perto da península de Peloponeso.