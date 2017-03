Pub

Mudança na vida de Mareike Lott aconteceu quando se apercebeu que tinha vergonha de se despir em frente ao marido

Foi quando percebeu que já tinha vergonha de estar nua em frente ao marido Shawn, que Mareike Lott, residente na California, EUA, percebeu que estava na altura de mudar algo. Já se sentia embaraçada pelo seu aspeto e por vezes até chorava quando se olhava ao espelho.

Pesava quase 105 quilos e, entretanto, perdeu cerca de 41, através de uma melhor alimentação e exercício físico. Agora, até trabalhar como personal trainer ajudando outras pessoas que queiram perder muito peso.

Uma das coisas mais curiosas da história de Mareike é a forma com se exercita. Halteres? Nem por isso, prefere usar as filhas: Mia, de seis anos, e Leon, de quatro.

Usando-os como pesos para os exercícios acabam, como se pode ver nos vídeos abaixo, por se divertirem todos, enquanto ajudam Mareike a manter a forma física.

"Chorava quando me vestia porque nada me servia e continuava a usar roupa de quando estava grávida três anos depois da minha última filha. Estava tão envergonhada que não queria que o meu marido me visse sem roupa, o que dificultou a nossa intimidade", afirma, de acordo com o Daily Mail.

"O exercício físico deu a mim e aos meus filhos uma melhor vida. Além disso, elas veem a mãe feliz e com energia, em vez de deprimida no sofá. Os 30 minutos diários em que exercito é facilmente multiplicado na quantidade de diversão, tempo e energia que posso dedicar às minhas crianças", acrescenta.