Pub

Real capacidade bélica do regime norte-coreano está além do que era pensado por muitos analistas

A Coreia do Norte está mais perto de conseguir lançar mísseis balísticos intercontinentais (ICBM), com capacidade para transportar uma ogiva nuclear, para território norte-americano. E pode ter essa capacidade já no próximo ano, de acordo com fontes norte-americanas.

A notícia é avançada pelo Washington Post, que acrescenta que as recentes descobertas podem acelerar a capacidade de Pyongyang atacar cidades em território norte-americano com armas atómicas.

Estas novas conclusões do Pentágono surgem depois de recentes testes norte-coreanos, que demonstraram uma realidade que está além do que era pensado por vários especialistas.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Os Serviços de Informação de Defesa (DIA) do Pentágono chegam a uma conclusão que vai ao encontro das previsões sul-coreanas, que têm visto os norte-coreanos dominar tecnologias que permitirão atingir alvos a milhares de quilómetros de distância.

Assim, a DIA concluiu que, em 2018, a Coreia do Norte vai ser capaz de produzir "fiáveis e nucleares ICBM", com isto a significar que, no próximo ano, o país pode passar dos protótipos a linhas de montagem, de acordo com fontes que tiveram acesso a documentos do Pentágono, diz o mesmo jornal.

Explica ainda que uma das dificuldades que o regime norte-coreano enfrenta é técnica e tem a ver com a "reentrada" atmosférica. Isto é, a capacidade de um míssil passar na zona superior da atmosfera sem quaisquer danos. No entanto, este passo que era tido por muitos como muito complicado para o isolado regime, pode ser alcançado, com novos testes a serem esperados nos próximos dias, dizem analistas norte-americanos. Acrescentam que a Coreia do Norte está a preparar um teste que pode realizar-se, inclusivamente, até quinta-feira, dia de feriado norte-coreano que marca o fim da Guerra da Coreia.

Ao regime liderado por Kim Jong-un falta ainda, de acordo com o Washington Post, ter a capacidade de construir uma ogiva nuclear pequena o suficiente para caber num míssil. Oficiais do regime mostraram, no passado, um objeto que diziam ser uma ogiva, mas não existiu confirmação pública de que fosse esse o caso. Contudo, preparações e testes têm sido feitos durante vários meses.

De recordar que, a 4 de julho, dia de feriado nos EUA, a Coreia do Norte surpreendeu com um teste, que teve sucesso, de um míssil capaz de atingir o Alasca.