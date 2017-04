Pub

Mulher acreditava que o presidente não iria deportar as "boas pessoas" que, como o marido, não têm cadastro criminal

Uma norte-americana que apoiava abertamente Donald Trump começou uma petição online após o marido, que estava ilegalmente nos Estados Unidos, ter sido deportado para o México. Helen Beristain disse que votou no republicano pois achava que apenas os "bad hombres" - expressão usada por Trump na campanha - seriam deportados.

Roberto Beristain não tem cadastro criminal, o que convenceu Helen de que o marido estaria a salvo das novas políticas de imigração propostas de Donald Trump. O homem de 44 anos, que foi detido em fevereiro, estava nos Estados Unidos desde 1998, apesar de ter recebido ordem para abandonar o país em 2000.

"Penso que o nosso presidente vai manter cá as pessoas boas", disse Helen numa entrevista em março, pouco depois de o marido ter sido preso pelos serviços de imigração e alfândega. "Ele não vai separar famílias. Não acredito que ele queira isso".

"Ele apenas nos quer manter seguros", continuou segundo a CNN.

As esperanças de Helen foram fortemente abaladas esta quarta-feira, quando Roberto foi deportado para o México. Deixa para trás a mulher, com quem está casado há 17 anos, três filhos - de 15, 14 e 8 anos - e um restaurante, negócio que geria com a família no estado de Indiana.

Helen disse que votou no Trump devido aos planos deste para a economia. Hoje sente-se traída e pretende entregar a petição aos serviços de imigração norte-americanos, após reunir 1500 assinaturas.

"Ele não cometeu nenhum crime. Não tem nem uma multa de estacionamento", afirmou à CNN Adam Ansari, advogado de Roberto Beristain. "Todos concordam que ele é provavelmente um dos homens mais adoráveis que algum dia conheceram. Ele é um marido e pai amoroso".

O advogado afirmou ainda que Roberto tinha uma autorização de emprego e que tem ido frequentemente aos serviços de imigração e alfândega nos últimos cinco anos, para consultar o seu processo e advogado no caso.

"De repente disseram que era hora de ir", contou Roberto à CNN, a partir do México. "Eu estava assustado porque não sabia para onde ia nem o que ia acontecer comigo".

As autoridades americanas confirmaram que Roberto Beristain foi deportado para a Ciudad Juarez e lá está num abrigo para migrantes. Um local totalmente desconhecido do homem. "Eu nunca estive aqui", afirma Roberto.

O plano da administração Trump para o Departamento de Segurança Interna prevê que o número de imigrantes ilegais deportados aumente exponencialmente.

