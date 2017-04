Pub

Teste foi o quinto realizado este ano e o terceiro a terminar em fracasso. EUA tinham conhecimento antecipado da sua realização.

"A provocação desta manhã" pela Coreia do Norte "vem lembrar-nos os riscos enfrentados por todos aqueles que defendem a liberdade da Coreia do Sul e garantem a segurança da América nesta parte do mundo", afirmou o vice-presidente dos EUA, Mike Pence, falando durante um jantar de Páscoa com militares dos EUA na base de Yongsan, nos arredores de Seul.

O dirigente americano comentava o disparo falhado de um míssil norte-coreano, provavelmente de médio alcance, ocorrido horas antes. O vice-presidente dos EUA iniciou na Coreia do Sul uma viagem de dez dias pela Ásia, deslocando-se a seguir ao Japão, Indonésia e Austrália.

O teste foi o quinto realizado este ano pelo regime de Pyongyang, tendo o míssil explodido imediatamente após o disparo, que foi realizado a partir de instalações na cidade portuária de Sinpo. Tem sido a partir desta zona que têm sido lançados os mísseis balísticos colocados em submarinos.

Dos cinco testes já realizados em 2017, três foram considerados fracassos. Fonte dos serviços de informações dos EUA disseram ao The New York Times estarem à espera que sucedesse algo desta natureza. "Não ficámos surpreendidos. Estávamos à espera. Era só uma questão de quando", explicou a fonte àquele diário.

Ainda segundo o The New York Times, um conselheiro de política externa da Casa Branca disse, sob anonimato, que os EUA tinham conhecimento prévio do disparo, deixando no ar a sugestão de que poderiam ter recorrido a operações clandestinas como, por exemplo, ações de guerra cibernéticas. "Existem muitas opções - militares, diplomáticas e outras - à nossa disposição (...) mas no caso em questão, o lançamento falhado de um míssil, não temos de usar recursos contra isto", indicou aquela fonte.

O anterior teste, que também fracassou, sucedeu poucas horas antes da chegada do presidente chinês Xi Jinping a Mar-a-Lago para se encontrar com Donald Trump.

O disparo ocorreu um dia após as celebrações do 105.º aniversário do nascimento do fundador do regime, Kim Il-sung, marcadas por uma parada militar em Pyongyang.

A Coreia do Norte tem afirmado repetidas vezes possuir mísseis balísticos intercontinentais com capacidade para atingir os EUA, mas até hoje não realizou nenhum teste que comprovasse esta hipótese. Washington e Seul acreditam que, apesar dos progressos, Pyongyang não possui tecnologia para o efeito.