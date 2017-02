Pub

James Lambert Otis vandalizou o famoso espaço do Presidente dos Estados Unidos da América

Não admitiu a culpa, nem desmentiu as acusações. Foi assim que James Lambert Otis apareceu perante o tribunal. O homem, de 53 anos, destruiu a estrela de Donald Trump no Passeio da Fama, em Hollywood, em novembro. Foi condenado com pena de prisão suspensa de três anos.

James destruiu a estrela e retirou a medalha de latão do meio do emblemático espaço, reservado ao agora Presidente dos Estados Unidos da América.

"Fartei-me da linguagem agressiva do senhor Trump em relação às mulheres, o seu comportamentos, a sua violência sexual com mulher e contra as mulheres", havia dito James Lambert Otis ao Los Angeles Times em outubro.

Além dos três anos de pena de prisão suspensa, foi condenado a 20 dias de trabalho comunitário e pagar mais de 4250 euros.