Vítimas eram crianças que frequentavam ensino primário. Acidente aconteceu perto de Pretória

Vinte crianças morreram esta sexta-feira num acidente que envolveu o autocarro em que seguiam. As crianças morreram depois de o veículo, um "minibus", ter começado a arder após uma colisão com um camião. As vítimas são todas crianças do ensino primário.

O responsável pela educação da província de Gauteng já lamentou o acidente, falando num "dia negro", diz a BBC.

Segundo o jornal sul-africano Times Live, o acidente ocorreu na estrada que liga Verena, na província de Mpumalanga, e Bronkhorstspruit, na província de Gauteng, cerca de 70 quilómetros a norte de Pretória.

O porta-voz do departamento de educação de Gauteng confirmou que "cerca de 20 crianças morreram no local".

Russel Meiring, porta-voz dos serviços de emergência da África do Sul, também confirmou que "20 crianças morreram" presas dentro do veículo em chamas. "Infelizmente nada pôde ser feito pelas crianças e elas foram declaradas mortas no local", continuou Meiring.

Várias outras crianças foram retiradas do autocarro em chamas por condutores e testemunhas e levadas para vários hospitais na região, algumas depois de serem tratadas no local.

As causas do acidente ainda não são conhecidas e as autoridades e serviços de emergência estão no local.