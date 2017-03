Pub

Pelo menos dois edifícios desmoronaram-se com o abalo

Pelo menos uma pessoa morreu e 25 outras ficaram feridas hoje na sequência de um sismo de magnitude 5,7 na escala de Richter na ilha de Mindanao, no sul das Filipinas.

O terramoto, com epicentro localizado a uma profundidade de 19 quilómetros, ocorreu a menos de dez quilómetros a nordeste da cidade de Surigao, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, que monitoriza a atividade sísmica mundial.

O sismo também causou o desmoronamento de pelo menos dois edifícios.

Um terramoto de magnitude 6,7 registado na mesma região a 11 de fevereiro fez oito mortos e cerca de 200 feridos.

As Filipinas assentam sobre o chamado "Anel de Fogo" do Pacífico, uma zona com elevada atividade sísmica e vulcânica que é sacudida anualmente por cerca de 7.000 terramotos por ano, a maioria moderados.