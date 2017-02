Pub

Entre os mortos encontram-se os três bombistas suicidas

Pelo menos sete pessoas morreram, incluindo três extremistas, e dez ficaram hoje feridas num ataque suicida contra um tribunal no noroeste do Paquistão, disse à agência Efe uma fonte policial.

"Quatro pessoas morreram e dez ficaram feridas. Os três terroristas morreram. Um fez explodir as bombas que transportava fora do tribunal e outros dois foram abatidos quando tentavam entrar no tribunal", disse o porta-voz da polícia local, Mustafa Kamal.