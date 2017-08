Pub

Pelo menos quatro pessoas foram mortas a tiro no domingo em Acapulco, conhecida estância balnear do México, onde tem sido registado um aumento da violência relacionada com a droga.

Um jornalista da agência noticiosa Associated Press (AP) viu os quatro cadáveres, incluindo o de um homem que estava estendido numa avenida central de Acapulco em plena luz do dia com uma toalha a cobrir-lhe a cara.

Transeuntes assistiram a partir de uma passagem pedonal às diligências da polícia, que isolou o local.

No México foram registados 2.234 homicídios em junho, o mês mais mortífero nos últimos 20 anos, segundo dados do governo.

No primeiro semestre de 2017, as autoridades registaram um recorde de 12.155 investigações por homicídio, mais 31% do que as 9.300 em igual período do ano passado.