Edifício tinha 117 anos e desabou após dois dias de chuvas torrenciais.

Pelo menos 12 pessoas morreram hoje e pelo menos 60 continuam presas nos escombros de um prédio que desabou, em Bombaim, no oeste da Índia, na sequência de dois dias de chuvas torrenciais. De acordo com o jornal Times of India, entre as vítimas há sete homens e três mulheres.

Socorristas, polícias e moradores da zona ajudaram a retirar já 20 pessoas dos escombros do edifício de seis andares, que ruiu no sul de Bombaim. O prédio tinha 117 anos.

Pelo menos 60 pessoas podem estar ainda presas nos escombros do imóvel, localizado numa zona densamente povoada de Bhendi Bazaar, no coração da metrópole, disse a polícia indiana, indicando que continuam as operações de socorro e busca no local.

Este é o segundo desabamento de edifícios em Bombaim em pouco mais de um mês. Em julho, 17 pessoas morreram quando um edifício de quatro andares desabou, depois de renovações ilegais.

A polícia ainda não determinou o que causou o desabamento desta quinta-feira. Umm agente disse à Reuters que nove famílias viviam no velho edifício no bairro de Dongri, de ruas estreitas e edifícios compactos, alguns com quase um século. Os edifícios adjacentes foram evacuados após o desabamento, com as ruas estreitas a dificultar a chegada de escavadoras ao local.

