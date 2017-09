Pub

Os sete terroristas que perpetraram o ataque morreram no tiroteio com as forças de segurança

Pelo menos oito pessoas morreram hoje e outras 10 ficaram feridas num ataque cometido por terroristas suicidas numa central elétrica no sul de Samarra, a 125 quilómetros a norte de Bagdade, disse à Efe uma fonte policial.

No tiroteio com as forças de segurança morreram também os sete terroristas que perpetraram o ataque, que estavam equipados com armas e cintos de explosivos.

Entre as vítimas mortais encontram-se seis empregados da central elétrica e dois membros das forças de segurança.

A mesma fonte acrescentou que as forças de segurança retomaram o controlo da central e estão em alerta para possíveis novos ataques.

O ataque ainda não foi reivindicado, embora habitualmente este tipo de ações seja reivindicado no Iraque pelo grupo extremista que se autodenomina Estado Islâmico (EI).

Segundo cálculos da coligação internacional, que apoia as forças iraquianas, o EI perdeu cerca de 90% do território que chegou a controlar no país.