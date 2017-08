Pub

Segundo o porta-voz do governo, um "suicida talibã" fez explodir uma viatura armadilhada num parque de estacionamento perto do principal quartel da polícia de Lashkar Gah

Pelo menos cinco pessoas morreram e 25 ficaram feridas num atentado levado a cabo por um "suicida talibã" que provocou uma explosão em Laskhar Gah, no sul do Afeganistão, disse à AFP um responsável local.

"Um 'kamikaze' fez explodir uma viatura armadilhada num parque de estacionamento perto do principal quartel da polícia de Lashkar Gah, capital de Helmand, disse à France Presse Omar Zhwak, porta-voz do governo.

O mesmo responsável especificou que "há mulheres e crianças" entre as vítimas.

De acordo com o diretor do hospital provincial, Mauladad Tabihdad, a maior parte dos feridos são estudantes.

As crianças feridas estavam junto a uma mesquita, onde estudam, situada próximo do local da explosão, explicou o porta-voz do governo provincial acrescentando que entre os mortos contam-se duas mulheres e dois soldados.

Aparentemente, o ataque tinha como alvo as viaturas do Exército Nacional Afegão, que se encontravam no parque de estacionamento, disse o porta-voz da polícia, Salam Afghan.

Helmand foi durante vários anos um dos pontos mais importantes das operações militares das forças internacionais destacadas no Afeganistão.

Atualmente a zona é um reduto talibã que controla a produção da papoila de ópio.

Cerca de oitenta por cento do ópio do Afeganistão provém de Helmand.

