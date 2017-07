Pub

O comboio ultrapassou a barreira de segurança e embateu na plataforma da estação ferroviária de Francia, Barcelona

Cerca de 40 pessoas ficaram feridas, uma delas em estado grave, num acidente com um comboio na estação de Francia, no centro de Barcelona, Espanha, em que este embateu na plataforma no fim da linha em que seguia.

Segundo os serviços de emergência, dos cerca de 40 afetados pelo acidente, um deles encontra-se em estado grave e 18 estão em situação menos grave, incluindo o motorista. As restantes 20 pessoas são feridos leves.

A colisão deu-se às 7:07 locais (menos uma hora em Lisboa). As primeiras informações avançadas pelos serviços de emergência davam conta de 48 feridos, cinco deles em estado grave.

O comboio vinha de Sant Vicenc de Calders, Terragona.

As causas do acidente ainda são desconhecidas, mas os agentes da divisão de transportes já estão no local a averiguar.

(Atualizada às 8:30 com novo balanço dos serviços de emergência)