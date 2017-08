Pub

O número de mortos no deslizamento de terras que aconteceu hoje no norte da Índia, deixando um autocarro soterrado pela lama, subiu para 45, disse à Efe fonte oficial, adiantando que as operações serão retomadas pela manhã.

Os trabalhos de retirada de cadáveres serão retomados de manhã, disse o porta-voz da Força de Resposta de Desastres Nacionais da Índia, Anil Shekhawat, no final das operações de hoje.

O incidente ocorreu às 04:20 locais (23:50 de sábado em Lisboa), quando uma avalancha de lodo enterrou o autocarro e pelo menos dois carros que circulavam numa estrada do distrito de Mandi, no Estado indiano de Himachal Pradesh, informou à agência de notícias espanhola Efe a polícia local.

Além disso, um segundo autocarro, de onde foi possível recuperar três corpos, precipitou-se para o vazio.

"A operação será suspensa apenas durante a noite e reinicia-se amanhã", segunda-feira, disse Shekhawat, acrescentando que foram mobilizados elementos do exército, da polícia e da Força de Resposta de Desastres Nacionais da Índia.

O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, lamentou o incidente e enviou as condolências às famílias dos mortos através de uma mensagem publicada na sua conta na rede social Twitter.

Os deslizamentos de terras e as inundações são frequentes na Índia, sobretudo na época estival, quando as precipitações se intensificam devido às monções.

