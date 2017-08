Pub

Pelo menos 33 pessoas ficaram hoje feridas num acidente entre dois comboios suburbanos numa estação em Filadélfia, nos Estados Unidos, informaram as autoridades locais.

Uma porta-voz da Autoridade de Transportes do sul da Pensilvânia disse que o acidente ocorreu pelas 00:15 (05:15 em Lisboa).

Heather Redfern disse que um comboio colidiu com outro que estava vazio e parado no terminal da Rua 69, em Upper Darby.

Segundo Heather Redfern, 33 pessoas que seguiam a bordo do comboio ficaram feridas.

O presidente do município de Upper Darby, Nicholas Micozzie, disse que as vítimas foram levadas para hospitais da zona, indicando que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas com gravidade.

As causas da colisão estão a ser investigadas.