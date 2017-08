Pub

As autoridades vietnamitas recuperaram mais 16 corpos nos últimos três dias, o que eleva o balanço das inundações em quatro províncias no norte do país a pelo menos 23 mortos, foi hoje anunciado.

As equipas de socorro disseram que 16 pessoas foram dadas como desaparecidas e 21 ficaram feridas nas inundações causadas, durante a semana, por chuvadas torrenciais.

A comissão central para os desastres naturais do Vietname indicou que 228 casas ficaram destruídas, bem estradas, colheitas e sistemas de irrigação.

Perto de cinco mil soldados, polícias e residentes foram mobilizados para procurar as pessoas dadas como desaparecidas.

Centenas de pessoas morrem todos os anos no Vietname em inundações e tempestades.