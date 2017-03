Pub

Os refugiados enfrentam uma tempestade com rajadas de vento de 83 quilómetros/hora e com uma temperatura de 26 graus negativos

Pelo menos 19 pessoas, entre as quais uma mulher grávida, passaram ilegalmente a fronteira entre os Estados Unidos e o Canadá nas últimas 24 horas para pedir asilo, informaram as autoridades canadianas.

Um porta-voz da cidade fronteiriça de Emerson, no Canadá, disse aos jornalistas que na noite de terça-feira e hoje cruzaram a fronteira a pé 17 pessoas.

Os refugiados, a maior parte dos quais provenientes de países africanos, chegaram ao Canadá no meio de uma tempestade com rajadas de vento de 83 quilómetros/hora e com uma temperatura de 26 graus negativos, o que obrigou ao encerramento de várias estradas e postos fronteiriços na zona central do Canadá e dos Estados Unidos da América (EUA).

Nos últimos meses, aumentou o número refugiados a entrar no Canadá através da fronteira com os Estados Unidos.

Segundo dados divulgados pelas autoridades canadianas, só a província de Québec recebeu em fevereiro seis vezes mais pedidos de asilo do que no mesmo mês do ano anterior.

No total, o Québec recebeu 635 pedidos de asilo em fevereiro, contra os 99 registados em 2016. Em janeiro, 452 pessoas pediram asilo, mais 230% do que em janeiro de 2016.

Otava tem um acordo com Washington que torna impossível que uma pessoa peça refúgio no Canadá quando é proveniente dos Estados Unidos, exceto quando entra em território canadiano ilegalmente.