Pub

As autoridades não se pronunciaram sobre as causas do acidente, mas boa parte da capital financeira indiana encontra-se afetada pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias na região

Pelo menos 19 pessoas morreram esta quinta-feira e 15 ficaram feridas na derrocada de um edifício residencial na cidade de Bombaim, oeste da Índia, onde continuam os trabalhos de resgate, noticia a agência Efe citando fontes oficiais.

O acidente aconteceu cerca das 08:30 locais (03:00 TMG) quando o edifício de casas de vários andares desabou, na área de Bhendi Bazar, no centro da capital financeira da Índia, indicou o subinspetor da Polícia da zona, Vikas Sarnaik.

"Há 19 mortos e 15 feridos. As operações de resgate continuam e não podemos dar um número de pessoas retidas", disse o adjunto do comissário da polícia da zona, M. G. Pote.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Imagens difundidas por canais locais mostram dezenas de elementos de equipas de resgate afastando à mão os escombros do edifício, apoiados por uma grua de grandes dimensões.

Apesar de as autoridades não se terem pronunciado sobre as causas do acidente, boa parte da capital financeira indiana encontra-se afetada pelas fortes chuvas que caíram nos últimos dias na região.

Em julho, 17 pessoas morreram e 14 ficaram feridas ao desabar, também em Bombaim, um edifício de quatro andares, na área de Ghatkopar, na zona este da cidade.

Os desabamentos são frequentes na Índia, sobretudo devido ao precário estado das infraestruturas e da falta de manutenção, fatores agravados pela corrupção e práticas ilegais que dominam o setor da construção.