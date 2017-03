Pub

Há ainda pelo menos 25 feridos. Orfanato acolhia crianças abandonadas, vítimas de abuso e tráfico humano

Pelo menos 19 crianças morreram e outras 25 ficaram feridas num incêndio num orfanato na Guatemala esta quarta-feira. A casa Virgen de Asuncion, em San Jose Pinula, acolhia crianças vítimas de abuso ou de tráfico humano.

Segundo a Reuters, que cita os media locais, 60 crianças terão fugido do abrigo de menores de idade na terça-feira, um dia antes do incêndio. Os jornais da Guatemala dizem ainda que a casa abrigava 540 pessoas, quando só tinha capacidade para 400. O El Pais afirma que no orfanato viviam 748 menores.

O jornal Prensa Livre avança que o fogo começou num dos dormitórios, quando colchões foram incendiados. O mesmo jornal conta que familiares dos menores estão à porta do orfanato a tentar obter informações sobre o estado de saúde das vítimas. No Twitter, este jornal publica imagens de uma mulher que espreita pelos portões para tentar encontrar o filho.

Quando a notícia foi divulgada hoje à tarde pelas agências internacionais, os bombeiros ainda tentavam dominar a totalidade do incêndio, segundo a Lusa.

Outras pessoas partilham imagens do momento.

Em atualização

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.