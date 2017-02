Pub

Camião tombou na estrada depois de chocar com separador de betão

Pelo menos 16 pessoas morreram e 50 ficaram feridas na Índia quando o camião que as transportava para um serviço religioso tombou na estrada, após bater num separador de betão, no nordeste do país.

A polícia local informou que algumas pessoas foram projetadas devido ao impacto do acidente para um desfiladeiro, que fica numa zona de montanha.

Os feridos, alguns em estado grave, foram levados para os hospitais da região.

Arun Kembhavi, um funcionário do Governo estadual de Meghalaya, declarou que o motorista, aparentemente em excesso de velocidade, perdeu o controlo do caminhão numa curva acentuada nas proximidades de Nongspung, uma pequena cidade do estado.

Os acidentes são comuns nas estradas indianas, sobretudo devido à condução imprudente, às estradas em mau estado e aos veículos que já possuem muitos anos.