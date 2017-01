Pub

Outras 40 crianças ficaram feridas no acidente

Pelo menos 15 crianças morreram na Índia numa colisão entre um autocarro escolar e um camião carregado de areia, informou a polícia.

O agente da polícia Daljeet Chaudhry disse que outras 40 crianças ficaram feridas no acidente ocorrido esta manhã.

As crianças, com idades entre os 3 e os 12 anos, estudavam numa escola na localidade de Etawah, no estado de Uttar Pradesh.