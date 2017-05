Pub

Explosão ocorreu durante preparativos para uma festa local após um foguete explodir no armazém

Pelo menos 14 pessoas morreram e outras 30 ficaram feridas numa explosão num armazém de pirotecnia no estado de Puebla, no centro do México, durante os preparativos para a festa local, informaram hoje as autoridades.

A explosão ocorreu durante a noite na comunidade de San Isidro, na cidade de Chilchotla, onde dezenas de populares realizavam preparativos para a festa local, que se celebra a 15 de maio.

Segundo as investigações preliminares, um foguete explodiu quando foi lançado por populares, acabando por cair no armazém, que fica ao lado da igreja.

Nove pessoas morreram no local e mais cinco nos hospitais da localidade, e cerca de 30 ficaram feridas com queimaduras de segundo e terceiro grau.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.