A explosão em Mogadíscio é o primeiro grande ataque na capital somali desde a eleição do novo Presidente

Pelo menos 14 pessoas foram hoje mortas quando um carro carregado de explosivos explodiu num cruzamento sempre muito movimentado em Mogadíscio, capital da Somália.

"Contámos cerca de 14 pessoas mortas e mais de 30 feridas... trata-se de uma zona sempre com muitas pessoas num cruzamento e onde estavam muitos civis quando a explosão se deu", indicou Mohamed Jilibey, um oficial das forças de segurança somalis, citado pela agência France-Presse.

O local onde ocorreu a explosão é bastante movimentado, com muito pequeno comércio, junto a vários restaurantes e onde acorre sempre um grande número de pessoas, civis e militares.

A explosão é o primeiro grande ataque na capital somali desde a eleição do novo Presidente, Mohamed Abdullahi Mohamed -- conhecido como Farmajo -, apesar de o lançamento de vários morteiros pelo grupo radical islâmico Al-Shabaab ter assinalado na semana passada a transição de poder.

O ataque sublinha o desafio que enfrenta o novo chefe de Estado, que herdou uma administração com um controlo muito limitado do território somali e muito dependente do apoio internacional.