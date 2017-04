Pub

Substância usada no ataque ainda não foi identificada

Pelo menos 12 pessoas sofreram queimaduras na sequência de um ataque com ácido numa discoteca em Dalston, Londres, na madrugada desta segunda-feira. Segundo a BBC, que cita fonte das autoridades, no espaço estariam 600 pessoas, que tiveram de ser retiradas do local depois de a polícia ter sido chamada, pela uma da manhã.

Os bombeiros de Londres revelaram que uma substância corrosiva "fortemente acídica" e ainda não identificada foi atirada para para dentro da discoteca.

Pelo menos dez pessoas foram transportadas para o hospital, tendo outras duas procurado tratamento mais tarde. Nenhuma das vítimas corre risco de vida.

Até ao momento, não foi feita qualquer detenção relacionada com o ataque, que está a ser investigado pela Scotland Yard.