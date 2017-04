Pub

Ataque lançado pelos rebeldes talibãs atingiu base militar numa altura em que soldados estavam reunidos para rezar

Pelo menos 100 soldados foram mortos e feridos no ataque contra uma base do Exército afegão no norte do país, anunciou hoje o ministério da Defesa afegão.

"Os rebeldes talibãs lançaram um ataque coordenado contra a base militar onde a maioria dos soldados estavam reunidos para rezar, provocando no total mais de 100 mortos e feridos entre as forças armadas", anunciou o ministério num comunicado.

Este é o primeiro balanço oficial de fonte afegã desde o fim do ataque na sexta-feira à noite, perpetrado por uma dezena de assaltantes fortemente armados e que durou pelo menos cinco horas.

Entretanto, um oficial do interior da base que foi alvo do ataque, a do 209 Corpo do Exército localizada perto de Mazar-è-Charif, a capital do norte, indicou hoje de manhã à AFP o ataque de dez assaltantes de mais de cinco horas provou "150 mortos e dezenas de feridos".

"Eu estou no interior da base e penso que 150 soldados foram mortos e dezenas feridos. Eram jovens recrutas que tinham vindo para se treinarem, provenientes das províncias de Badakhshan e de Takhar" no nordeste do país, afirmou o oficial que pediu para não ser identificado, citado pela AFP.

Por outro lado, uma fonte militar, citada pela Efe afirmou que o número de soldados mortos no ataque ascende a 138 mortos e o de feridos a 64 e acrescenta que os dez assaltantes também morreram.

"Morreram 138 soldados e outros 64 ficaram feridos", afirmou o comandante do Exército citado pela Efe.

Se este balanço se confirmar este ataque será o que maior número de mortos causou no Afeganistão, contra civis ou militares.

Na sexta-feira à noite, um porta-voz norte-americano, que recusou ser citado, anunciou que "mais de 50 soldados" afegãos tinham morrido neste assalto.

O ministério da Defesa afegão não dá quaisquer pormenores sobre o desenrolar da operação. Anteriormente, o ministério tinha informado que dos dez assaltantes, sete tinham sido mortos pelas forças armadas, dois tinham-se feito explodir e um tinha sido detido.

O assalto começou ao princípio da tarde, à hora da oração de sexta-feira.

O oficial afegão afirmou que os assaltantes eram dez e que os soldados estavam desarmados na hora do assalto porque este ocorreu à hora da oração na mesquita da base.

Os talibãs, que exigem a saída de todas as tropas estrangeiras do Afeganistão, reivindicaram rapidamente este assalto num comunicado onde asseguraram ter provocado "dezenas de mortos".

A violência aumentou neste país asiático desde o final da missão da NATO, a 01 de janeiro de 2015, devido a um avanço dos rebeldes, que reduziram o terreno controlado pelo Governo a 57% do total, de acordo com dados dos Estados Unidos.

