Homem norte-americano foi preso aos 22 anos e condenado a 115 anos por um crime que não cometeu

Um homem norte-americano passou 31 anos e nove meses na prisão por um crime que não cometeu e quando foi provada a sua inocência recebeu apenas 75 dólares (72 euros) para recomeçar a sua vida. Podia receber uma indemnização de um milhão de dólares (960 mil euros), mas a justiça continua a negar a sua inocência total.

Lawrence McKinney foi preso em Memphis, estado do Tennesse, em 1977 por ter supostamente violado uma mulher e assaltado a sua casa. A vítima identificou-o como um dos culpados e no ano seguinte, 1978, Lawrence foi condenado a passar 115 anos na prisão. Lawrence tinha 22 anos.

Em 2008 testes de ADN provaram que o Lawrence não tinha cometido nenhum dos crimes e um ano depois, 2009, o homem foi solto com um cheque de 75 dólares.

Desde então o homem, agora com 61 anos, tem sobrevivido com um emprego precário na sua igreja só para conseguir pagar as contas.

"Não tenho vida. Tiraram-me toda a vida", disse Lawrence, segundo a CBS News.

Lawrence pode receber uma indemnização de um milhão de dólares (960 mil euros) por ter passado três décadas preso injustamente, mas para isso tem de ser totalmente exonerado de todas as culpas pelo departamento da justiça que atribuiu a liberdade condicional.

"Após considerar todas as provas, o conselho não encontrou provas claras e convincentes da sua inocência e recusou recomendar clemência neste caso", afirmou Melissa McDonald, porta-voz do conselho da liberdade condicional do Tennesse, segundo a CNN.

Para justificar esta decisão, este conselho, que já rejeitou o pedido de clemência duas vezes, argumenta que Lawrence teve um mau comportamento na prisão - tendo agredido outro recluso - e que admitiu ter mesmo assaltado a casa.

John Hunn, o pastor da igreja onde Lawrence explicou as circunstâncias que levaram o amigo a admitir esta culpa quando testemunhou a seu favor. O advogado tinha dito a Lawrence que se ele confessasse algum dos crimes poderia sair mais cedo da prisão, o que só o está a prejudicar agora.

Quanto às acusações de mau comportamento, "ele estava na prisão, possas", diz o pastor. E aí "apenas os mais fortes sobrevivem".

Lawrence pede que o governador do Tennessee, Bill Haslam, interceda no seu caso e o ilibe de todas asa acusações.

Lawrence diz não estar zangado com o que lhe aconteceu, apenas quer ser tratado de forma justa. "Apesar de ter passado mais de metade da minha vida preso por um crime que não cometi, já não estou amargurado ou zangado porque encontrei Deus e casei-me com uma boa mulher", explica Lawrence, que se casou em 2010. "Tudo o que peço é para ser tratado de forma correta e justa pelo que me aconteceu. Eu não fiz nada e só quero ser tratado justamente".