Autoridades vão fechar o lado sul da parte exterior da residência do Presidente dos EUA

Os Serviços Secretos norte-americanos anunciaram que fecharam o acesso público ao passeio que contorna a parte sul do exterior da Casa Branca. O passeio fechava das onze da noite as seis da manhã, desde 2015, mas agora fecha de vez, por questões de segurança.

O encerramento vai "diminuir a probabilidade de indivíduos acederem ilegalmente aos terrenos da Casa Branca, disse a diretora de comunicação dos Serviços Secretos, Cathy Milhoan, de acordo com o Huffington Post.

A 10 de março, por exemplo, um homem escalou a vedação da Casa Branca e teve 16 minutos dentro dos terrenos presidenciais antes de ser apanhado.

Donald Trump estava dentro da sua residência no momento.

Nos últimos anos vários têm sido os incidentes relativamente a pessoas tentarem ou entrarem mesmo dentro da Casa Branca, tanto que em 2015 foram instalados ferros pontiagudos na vedação.

As autoridades dizem que não vão ser instaladas barreiras físicas e que as pessoas vão continuar a poder ver e fotografar os terrenos do edifício, apenas lhes vai ser vedada o acesso ao passeio que contorna a casa do Presidente dos EUA.

A mesma medida vai ser aplicada à parte norte da vedação.