Um homem ficou com uma ferida no olhos esquerdo, um corte no nariz e um dente lascado

Um homem foi detido depois de se ter envolvido numa violenta luta dentro de um voo da Southwest Airlines que levantou de Dallas, Texas, e aterrou na California.

Chaze Cable, de 37 anos, foi acusado de agressão, mas declarou-se inocente em tribunal, na passada terça-feira.

A luta terá começado mal o avião aterrou em Burbank.

Num vídeo divulgado no Twitter, é possível ver parte da luta entre Cable e outro passageiro, que acabou com uma ferida no olho esquerdo, um corte no nariz e um dente lascado, de acordo com o Daily Mail.

Apesar dos ferimentos, o passageiro atacado continuou viagem, visto que o avião estava apenas a fazer escala, tendo como destino Oakland.

Alyssa Eliasen, porta-voz da Southwest Airlines, explicou que as autoridades foram chamadas ao local, que um passageiro foi detido e outro, mesmo ferido, seguiu viagem. Elogia ainda os seus colaboradores, que referem serem "heróis", devido à sua atuação durante toda a altercação.

Este não é o primeiro acidente em voos nos últimos meses, com várias polémicas a envolverem a Delta Airlines, a British Airways e também a United Airlines.