A candidata da extrema direita às presidenciais francesas recusa devolver 300 mil euros ao Parlamento Europeu, relacionados com o emprego de uma assistente parlamentar

Marine Le Pen, candidata da Frente Nacional às presidenciais francesas, recusou o pedido feito pelo Parlamento Europeu para que devolvesse cerca de 300 mil euros relativos à contratação de uma assistente parlamentar. Trata-se da sua amiga e secretária Catherine Griset, empregada como "assistente acreditada" de 2010 a 2016.

A comunicação de Le Pen de que não restituiria a verba foi feita no limite do prazo. Marine Le Pen tinha até ao dia 31 de janeiro para restituir a quantia. O Parlamento Europeu sustentou a decisão por ter concluído que Catherine Griset trabalhava na realidade para a Frente Nacional e não no PE.

Para além do caso Griset, está ainda em causa um montante superior a 41.500 euros, para remunerar o guarda costas pessoal de Le Pen, Thiérry Légier, segundo o jornal Paris Le Match.

"Contesto formalmente esta decisão, unilateral e ilegal", declarou Marine Le Pen.