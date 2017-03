Primeira-ministra da Escócia e líder do Partido Nacionalista Escocês, Nicola Sturgeon, conseguiu hoje o apoio do Parlamento escocês para uma nova consulta popular

Escócia aprova novo referendo sobre a sua independência entre final de 2018 e início de 2019.

A realização de uma nova consulta foi aprovada pelos deputados do Partido Nacionalista Escocês da primeira-ministra escocesa, Nicola Sturgeon, com o apoio do Partido Os Verdes. O resultado da votação foi de 69 votos a favor e 59 votos contra um novo referendo.

A intenção é realizar a consulta entre o outono de 2018 e o início de 2019. O processo não será, contudo, fácil, uma vez que o governo de May, com quem Sturgeon se reuniu ontem, já prometeu tudo fazer para travá-lo. Recorde-se que a Escócia já realizou um referendo sobre a sua independência do Reino Unido a 18 de setembro de 2014, com 55,3% dos eleitores a votarem contra e 44,7% a votarem a favor.

Esta votação do Parlamento da Escócia surge um dia antes de May accionar formalmente o artigo 50.º do Tratado de Lisboa, ou seja, o pedido formal do Reino Unido para sair da União Europeia. No referendo sobre o brexit, de 23 de junho de 2016, a maioria dos britânicos, 52%, votaram pela saída da UE. Porém, a maioria dos escoceses, 62%, votou em sentido contrário, ou seja, pela permanência na UE.