O projeto foi aprovado com o voto a favor de 72 deputados, sem a presença da oposição.

O projeto de lei para a realização de um referendo independentista na Catalunha foi aprovado com o voto a favor dos 72 deputados das coligações Junts pel Sí e Candidatura de Unidade Popular e 11 abstenções do Catalunya Sí que es Pot, tendo saído do hemiciclo do Parlamento catalão os representantes eleitos pelo Ciudadanos, Partido Socialista da Catalunha e Partido Popular da Catalunha.

No final da votação, os deputados presentes cantaram Els Segadors, o hino catalão

O presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, já promulgou a lei do referendo, devendo dentro de meia hora assinar o decreto que vai convocar a consulta para 1 de outubro.

O Governo central de Madrid já avisou que considera esse referendo ilegal e que irá pedir ao Tribunal Constitucional a sua inconstitucionalidade."O Governo pediu ao Tribunal Constitucional que declare nulos e sem efeitos os acordos adotados", anunciou esta tarde a vice-presidente do executivo, Soraya Saenz de Santamaria, referindo-se ao agendamento desse projeto de lei na ordem do dia do parlamento catalão.

O projeto de lei foi aprovado depois de um longo debate no Parlamento, apesar de o tema não estar na ordem do dia. Apesar das tentativas da oposição e do governo espanhol para travar a discussão, esta acabou por se realizar.