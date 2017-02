Pub

Saída do Reino Unido da União Europeia foi aprovada pela maioria no parlamento

O parlamento britânico votou esta quarta-feira a favor do início do processo que vai culminar com a saída do Reino Unido da União Europeia. O projeto de lei que dá à primeira-ministra Theresa May a autorização para ativar o Artigo 50 do Tratado de Lisboa, e pôr assim formalmente em marcha o processo de saída, foi aprovado pela maioria dos deputados da Casa dos Comuns, com 498 votos a favor e 114 contra, segundo a BBC.

Entre os opositores está o Partido nacional da Escócia, que solicitava que o projeto-lei não fosse analisado, pelo facto de o Governo conservador não ter previsto consultar os parlamentos regionais antes de ativar o artigo 50.º que iniciará a separação com Bruxelas.

Theresa May viu-se obrigada a pedir a autorização ao parlamento após o Supremo Tribunal britânico ter decidido que a primeira-ministra não podia acionar o Artigo 50 unilateralmente. Os juízes argumentaram que a dirigente não podia alterar o tratado sem autorização do parlamento, quando este ato afeta os direitos dos cidadãos.

Ultrapassada a última barreira interna, o processo legislativo deverá está concluído até dia 7 de março. May pretende dar início às negociações de saída com a União Europeia até dia 31 de março e as conversas deverão ter uma duração de dois anos, durante os quais o futuro económico e político do Reino Unido será colocado à prova, segundo a Reuters.

Também a coesão dos restantes países membros da União Europeia será posta à prova, face a este teste.

Antes da votação, Theresa May respondeu parcialmente a críticas e anunciou que o "livro branco", no qual especifica os objetivos do governo para as negociações de saída da União Europeia, exigido pela oposição trabalhista e aconselhado pela comissão parlamentar sobre o 'Brexit', será publicado na quinta-feira.

Apesar de mais de dois terços dos deputados se terem declarado contrários ao 'Brexit' durante a campanha do referendo de 23 de junho, uma maioria considera agora que não se devem opor à decisão dos eleitores britânicos, que se pronunciaram por maioria (52%) pela saída da União Europeia no referendo de 23 de junho.

Algumas pessoas já reagiram à votação no parlamento, incluindo Boris Johnson, atual ministro britânico dos Negócios Estrangeiros.

"Histórica votação no parlamento esta noite. Uma grande maioria para avançarmos com as negociações do Brexit. Fez-se história", escreveu no Twitter uma das maiores vozes em defesa do abandono da União Europeia.