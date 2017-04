Pub

Homem estaria embriagado e protestou pelo facto de não poder enterrar o filho na localidade que quer

O pai de Karim Cheurfi, o francês de 39 anos que assassinou um polícia nos Campos Elísios de Paris em 20 de abril e que morreu nesse mesmo ataque, foi detido por ameaças à polícia, indignado por não poder enterrar o filho na localidade que desejava.

Segundo o Franceinfo e o canal RTL, citados pela agência Efe, o pai de Cheurfi apresentou-se na sexta-feira embriagado na esquadra de Noisy-le-Grand e começou a ameaçar os agentes.

De acordo com as mesmas fontes, o homem, que não estava armado, mostrou-se indignado por não poder enterrar o filho no município de Noisy-le-Grand.

Karim Cheurfi, que desde outubro de 2014 estava em liberdade condicional depois de cumprir uma pena de 14 anos, assassinou o polícia Xavier Jugelé, de 37 anos, com dois tiros na cabeça quando se encontrava numa carrinha policial nos Campos Elísios estacionada à frente da entidade de Turismo da Turquia em França, onde estava prevista uma manifestação.

O ataque de Cheurfi foi reivindicado pelo Estado Islámico (EI), apesar do autor não ter mostrado sinais de radicalização.