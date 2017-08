Pub

Papa Francisco falava na conferência da rede internacional de legisladores católicos

O papa Francisco instou hoje os políticos católicos a promulgarem leis que promovam maior apoio aos indefesos e marginalizados, em especial aos refugiados, num discurso perante os participantes na conferência da rede internacional de legisladores católicos.

"As leis que vocês promulgam e aplicam deviam construir pontes de diálogo entre diversas perspetivas políticas" e promover um "maior cuidado com os indefesos e marginalizados, especialmente com os muitos que estão obrigados a deixar a sua pátria", disse o chefe da igreja católica.

Este grupo de parlamentares católicos de todos o mundo foi criado em 2010 e engloba vários políticos africanos, como recordou o papa argentino, que lhes pediu o compromisso para "construir uma sociedade mais humana e justa".

O papa desejou que o contributo dos parlamentares esteja "impregnado continuamente" pelos ensinamentos morais e sociais e desejou que o "amor de deus" inspire para que se alcance "a verdade e o bem" para combater o sofrimento.