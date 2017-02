Papa pede decisões urgentes face a "confrontos brutais" no Congo

Pub

Francisco lembrou os religiosos e as organizações humanitárias que trabalham naquele país.

O papa Francisco apelou hoje à comunidade internacional para que tome decisões adequadas e urgentes face aos "confrontos brutais" dos últimos dias na província de Kasai, na República Democrática do Congo.

"Sinto a forte dor das vítimas, especialmente por tantas crianças arrancadas às suas famílias para serem usadas como soldados", afirmou o papa durante a oração do Angelus, lembrando ainda os religiosos e as organizações humanitárias que trabalham naquele país.

"Renovo um forte apelo à consciência e à responsabilidade das autoridades nacionais e da comunidade internacional para que se tomem decisões adequadas e urgentes para socorrer estes irmãos e irmãs", frisou.

No seu apelo, o papa Francisco pediu orações "por todas as populações noutras partes do continente africano e do mundo que sofrem por causa da violência e da guerra", citando o povo do Paquistão, "que tem sido atingindo por "cruéis atos terroristas nos últimos dias".

Há mais de 20 anos que a RDC é palco de conflitos armados, alimentados por diferendos étnicos e territoriais, pela concorrência pelo controlo dos recursos mineiros e por rivalidades entre potências regionais.

A RDC vive uma situação política tensa devido ao adiamento das presidenciais que deveriam ter ocorrido em 2016 e à continuação no poder do presidente Joseph Kabila, cujo mandato terminou a 20 de dezembro.

A 31 de dezembro, a maioria e a oposição acordaram a criação de um governo de união nacional, dirigido por um primeiro-ministro oriundo da oposição, que asseguraria a transição.

Mas a designação deste está num impasse após a suspensão das negociações mediadas pelo episcopado congolês e a morte, a 01 de fevereiro, em Bruxelas, do opositor histórico Étienne Tshisekedi.

O acordo previa a realização de eleições presidenciais no "final de 2017".