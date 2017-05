Pub

Francisco enviou telegrama ao novo presidente francês

O papa Francisco pediu ao novo presidente de França, Emmanuel Macron, respeito pelas diferenças e atenção às pessoas em situação de insegurança e exclusão, divulgou hoje o Vaticano.

Num telegrama assinado pessoalmente pelo papa, Francisco apela a Macron que seja sempre leal "à rica diversidade das suas tradições jurídicas e à sua herança espiritual, marcada também pela tradição cristã".

Pede-lhe ainda que se preocupe com a construção de "uma sociedade mais justa", com "o respeito pelas diferenças, a atenção às pessoas em situação de insegurança e exclusão, a ajuda à cooperação e a solidariedade entre as nações".

O papa insta Macron para que a França continue "a promover na Europa e no mundo a busca da paz e o bem comum, o respeito pela vida e a defesa da dignidade de cada pessoa".

Emmamuel Macron, 39 anos, tomou posse no domingo, tornando-se o mais jovem chefe de Estado francês.