O Papa Francisco e o futebolista brasileiro Neymar estão entre as 100 personalidades mais influentes para a revista Time este ano, numa lista que inclui também os líderes das maiores economias mundiais.

A lista da Time com as 100 personalidades mais influentes é dividida em cinco áreas: pioneiros, artistas, líderes, titãs e ícones.

Entre os pioneiros, a lista é liderada por Riz Ahmed e por Samantha Bee, uma apresentadora de televisão norte-americana focada nos direitos das mulheres e na vida política, e ainda pelo cantor 'rap' Chance the Rapper, conhecido por disponibilizar os seus álbuns na internet em vez de os vender.

Na categoria de Artistas, a lista é liderada por John Legend e pela atriz e ativista Emma Stone, que partilham o pódio com o escritor Colson Whitehead e com o cantor Ed Sheeran.

Entre os líderes, Melinda gates é a número um. Surgem ainda nos primeiros lugares a primeira-ministra britânica, Theresa May, os líderes dos Estados Unidos, da índia, da China e da Coreia do Norte, para além do Papa Francisco e os generais do Irão Qasem Soleimani e dos Estados Unidos James Mattis.

A categoria Titãs é liderada por Jeff Bezos, pela presidente da Reserva Federal norte-americana, Janet Yellen, e pelo basquetebolista LeBron James, enquanto que os Ícones, para a revista Time, são Viola Davis, a ginasta Simone Biles e a modelo Ashley Graham.

