Uma peça de joalharia vai permitir a partilha da experiência da gravidez, principalmente os pontapés das crianças que ainda não nasceram

Quem nunca tentou sentir os movimentos de um bebé ainda por nascer na barriga da mãe? Pois bem, uma nova invenção fará com que os pais sintam os pontapés da criança dentro do ventre.

Criados de joalharia na Dinamarca criaram a Fibo, uma pulseira de aspeto sofisticado e que tem como objetivo fazer com que os pais partilhem com as mães parte da gravidez.

"Enquanto a mãe sente em primeira mão o crescimento do bebé na sua barriga, os pais podem sentir-se um pouco de fora, disse Sandra Pétursdóttir, da First Bond Wearables, criadora do aparelho, à Newsweek.

Os pais usam a pulseira e as mães usam um monitor que deteta os movimentos do bebé e envia um sinal à bracelete, que imita no pulso dos pais os movimentos do bebé. Existem aparelhos que tentam algo semelhante, mas restringem-se à vibração, enquanto a Fibo, com movimentos rotativos dentro da pulseira, imita de forma mais real os movimentos do bebé.

A pulseira vai também acumulando informação, servindo como um repositório de momentos e movimentos da gravidez.

A empresa, uma startup, planeia alugar a peça, em vez de a vender, porque acreditam numa "economia partilhada".